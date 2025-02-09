Будут мегацунами: Ученые предупредили о страшной опасности будущего

Изменение климата и таяние полярных льдов могут привести к мегацунами — гигантским волнам, достигающим высоты 20-этажного дома. Об этом сообщает New Atlas.

Что такое мегацунами?

Мегацунами – это аномально высокие волны, возникающие из-за резкого перемещения огромных масс воды. Их причиной могут стать обрушения ледников, горных пород или оползни в океан. Такие волны способны достигать 150 метров в высоту и распространяться с невероятной скоростью, уничтожая все на своем пути.

Растущие риски

За последние 10 лет уровень Мирового океана поднялся на 3,8 см, что увеличивает вероятность появления мегацунами. Ученые из Потсдамского университета связывают огромную волну, накрывшую ненаселенный остров Дикси у восточного побережья Гренландии в 2023 году, именно с таянием ледников и вечной мерзлоты.

Можно ли предотвратить катастрофу?

Полностью предотвратить подобные природные явления пока невозможно. Единственный способ защиты – своевременная эвакуация людей из потенциально опасных зон.