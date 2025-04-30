Бронзовая рука из Испании раскрыла тайну древнего языка

Уникальный артефакт в форме бронзовой руки, найденный в 2017 году при реставрации замка Ирулеги в Испании, оказался настоящей археологической сенсацией. Лишь спустя три года, в 2022 году, учёные смогли расшифровать загадочную надпись на его поверхности.

На тыльной стороне пластины специалисты заметили линии и точки, изначально принятые за случайные узоры. Однако позднее стало ясно — это древний текст. Лингвисты пришли к выводу, что надпись сделана на ранней форме баскского языка — одной из самых загадочных языковых систем Европы.

Удалось прочесть одно слово: sorioneku, что переводится как «удача» или «доброе предзнаменование». По мнению исследователя Маттина Айестарана, бронзовая рука могла быть амулетом или вотивным подношением богам.

Уникальность артефакта подчёркивают и тонкие детали — древний мастер даже вырезал ногти на пальцах, придавая изделию реалистичность.