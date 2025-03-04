Британский ученый: смерть можно обратить вспять

Британский профессор Сэм Парния, доцент кафедры медицины в Медицинском центре имени Лангона при Нью-Йоркском университете, объяснил, почему смерть не является окончательным процессом и как в будущем можно будет его обратить.

По его словам, современные медицинские достижения позволяют успешно бороться со многими смертельными заболеваниями, но сама смерть остается неизбежной. Однако исследования показывают, что после остановки сердца восстановление организма возможно, а мозг сохраняет способность к регенерации даже спустя несколько часов или дней.

Так, в 2012 году команда Парнии сумела вернуть к жизни 33% пациентов, переживших остановку сердца. Недавние эксперименты на животных показали, что мозг свиньи частично восстановился через 14 часов после смерти.

В числе возможных методов восстановления ученый называет специальное медицинское оборудование, лекарства и крионику. Однако успешных случаев разморозки человека с последующим оживлением пока не зафиксировано.

По мнению Парнии, в будущем реанимация после клинической смерти станет более эффективной, но применять её будут только в случаях, когда у пациента есть шанс на полноценную жизнь, пишет ИАНЕД.