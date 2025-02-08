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Британская Deep хочет создать подводный город

Компания Deep из Великобритании запустила масшт...

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Компания Deep из Великобритании запустила масштабный проект по созданию первого в мире подводного города, который будет предназначен для длительного проживания и работы людей. Специальные капсулы, названные "стражами", позволят исследователям и ученым проводить исследования в морских глубинах.

Эти капсулы имеют сферическую форму и рассчитаны на размещение до шести человек. Внутри предусмотрены все необходимые удобства: спальни, зона отдыха, кухня и ванная. Конструкция выполнена из особого вида стали, способной выдерживать давление воды на глубине до 200 метров. Основная цель проекта — создать условия для изучения океанических глубин, которые ранее были доступны только с помощью роботизированных аппаратов. В дальнейшем компания планирует развивать идею постоянных подводных поселений.

Однако жизнь под водой связана с определенными рисками. Вдыхание воздуха под высоким давлением может привести к азотному отравлению, а длительное пребывание в замкнутом пространстве — вызвать стресс и нарушения сна. Океаническая среда также несет опасности в виде штормов, морских хищников и возможных столкновений с судами.

Проект привлек внимание не только ученых, но и состоятельных людей, стремящихся к уникальному опыту. Проживание в капсулах рассматривается как эксклюзивный вид экстремального отдыха. Deep продолжает тестировать прототипы и готовит участников к длительному пребыванию на глубине.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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