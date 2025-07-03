«Бристоль» и «Красное & Белое» выплатили рекордно низкие дивиденды

Компания «Меркурий Ритейл Холдинг», владеющая сетями «Бристоль» и «Красное & Белое», направила на дивиденды в 2024 году около 10,6 млрд рублей — это самый низкий показатель с момента объединения сетей в 2019 году. Причиной такого снижения стали падение прибыльности бизнеса и рост расходов на оплату труда.

Одним из владельцев холдинга, Сергеем Студенниковым, контролирующим 49% компании, было принято решение покинуть рейтинг Forbes «50 россиян с наибольшими дивидендами», в то время как другой крупный совладелец, Игорь Кесаев (37,25% доли), остался в списке благодаря дивидендам от другого бизнеса — группы «Мегаполис».

Дивидендные выплаты сети «Бристоль» и «Красное & Белое» снизились практически в два раза по сравнению с 2023 годом. В 2021 году компания выплатила рекордные 51,4 млрд рублей, а в 2024 году сумма дивидендов составила 10,6 млрд рублей, что связано с ухудшением финансовых показателей.

Отмечается, что в 2022 году прибыль объединенного холдинга составила 55,1 млрд рублей, а в 2024 году она значительно снизилась, что привело к уменьшению дивидендов. У компании «Альфа-М», оператора сети «Красное & Белое», зафиксирован убыток, а прибыль у «Альбион-2002», оператора сети «Бристоль», значительно снизилась.

Одной из причин уменьшения прибыли является неконтролируемый рост фонда оплаты труда, который в 2024 году значительно увеличился по сравнению с 2021 годом.

Источник: Forbes