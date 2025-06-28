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Большинство текстов от нейросетей проходят проверку на уникальность

Специалисты МГУ имени М. В. Ломоносова выяснили...

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Специалисты МГУ имени М. В. Ломоносова выяснили, что 80% текстов, созданных чат-ботами, успешно проходят проверку на уникальность, набирая более 75%. Об этом сообщили в пресс-службе университета.

Исследователи протестировали четыре популярных языковых модели, предложив им задания из пособий по английскому языку — в формате эссе, писем и коротких статей. Каждый текст оценивался по пяти критериям, включая длину, разнообразие лексики и уровень заимствований.

В МГУ отметили, что такие ИИ-системы дают возможность обрабатывать большие объёмы информации и получать более творческие ответы. Однако, по мнению экспертов, важно развивать методы адаптации нейросетей к образовательным задачам.

Одним из приоритетов будущих исследований учёные считают изучение эффективных формулировок запросов и стратегий взаимодействия с ИИ в учебной среде. Работа проводилась в рамках научно-образовательной школы МГУ по сохранению культурного наследия. Результаты опубликованы в сборнике Frontiers in Artificial Intelligence and Applications.

Источник: ТАСС

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