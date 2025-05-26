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Богослов Лебедев перечислил суеверия, порочащие РПЦ

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Богослов Андрей Лебедев высказался о популярных суевериях, которые, по его мнению, вредят репутации Русской православной церкви и не имеют ничего общего с её учением. Он подчеркнул, что вокруг церкви и представлений о загробной жизни сформировалось множество нелепых убеждений, высмеивающих верующих.

В качестве примера он привёл распространённую веру в «особую энергетику» храмов, из-за которой женщины якобы обязаны покрывать голову платком. По словам Лебедева, это не имеет никакого отношения к духовной сути обряда — покрытие головы связано исключительно с традицией, а не с мистическими причинами.

Он также обратил внимание на странный погребальный обычай, когда на лицо умершего кладут блин, который затем должен съесть священник. Несмотря на абсурдность этого действия, некоторые люди продолжают следовать этой практике, не осознавая её бессмысленности.

Лебедев упомянул и случаи, когда родственники пропавших без вести заказывают молебны «за упокой», надеясь тем самым повлиять на ситуацию. Он считает подобные действия проявлением языческого мышления, несовместимого с православной верой.

По мнению богослова, такие искажения лишь дискредитируют Церковь в глазах общества и мешают людям прийти к подлинной духовной жизни, сообщают «Актуальные Новости».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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