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Блокировка белка помогла восстановить зрение

Блокировка белка помогла восстановить зрение пр...

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Учёные из KAIST разработали новый метод восстановления зрения при пигментном ретините — наследственном заболевании, которое вызывает дегенерацию сетчатки и может привести к слепоте.

Исследования, проведённые на мышах, показали, что блокировка белка PROX1 способствует восстановлению фоторецепторов. Этот белок препятствует регенерации клеток Мюллера, которые необходимы для восстановления нейронов в сетчатке. Во время эксперимента мышам вводили антитело, нейтрализующее PROX1, и в результате зрительная функция восстанавливалась, оставаясь стабильной более шести месяцев. Метод был разработан с учётом способности рыб, например, данио, восстанавливать свою сетчатку.

Разработка антитела CLZ001 продолжает в рамках проекта KAIST и компании Cellia Inc., а первые клинические испытания на людях планируется начать в 2028 году

(Источник: involta.media).

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