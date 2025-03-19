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Благодаря технологии биофарминга можно будет выращивать лекарства дома

Новый подход основан на генной модификации рас...

pixabay.com

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Группа исследователей из Канады предложила инновационный метод биопроизводства лекарств, вдохновившись нехваткой препаратов для лечения диабета и ожирения, таких как оземпик. Новый подход основан на генной модификации растений, превращая их в мини-лаборатории для синтеза нужных пептидов.

Разработанная технология Phytogene позволяет внедрять в геном растений пептидные последовательности, необходимые для создания лекарств. Благодаря этому генетически модифицированное растение способно вырабатывать большое количество целевых соединений, которые затем можно извлечь. Такой метод делает фармацевтическое производство более доступным и экологичным, сообщает Университет Оттавы.

На первом этапе учёные использовали растение Nicotiana benthamiana для синтеза агонистов рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1), включая семаглутид. Эти пептиды уже проходят доклинические тесты на способность регулировать уровень глюкозы и инсулина. Следующим шагом станет испытание на клетках человека.

Соавтор исследования Виктор Бодди подчеркнул, что цель проекта — создать систему, в которой люди смогут самостоятельно выращивать необходимые лекарства, не беспокоясь о доступности и стоимости препаратов.

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