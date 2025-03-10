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Биологи: клетки мозга не умирают после смерти

Подобные услуги уже предоставляют в Берлине

pixabay.com

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Специалисты продолжают изучать работу человеческого мозга и недавно провели необычный эксперимент.

Им удалось реанимировать свинью спустя час после смерти, что вновь привлекло внимание к криоконсервации — технологии заморозки организма для его возможного оживления в будущем.

Подобные услуги уже предоставляют в Берлине, где одна из компаний заморозила шесть человек.

Эффективность криоконсервации ранее была подтверждена реальным случаем. Британка Одри Маш оказалась в этом состоянии во время похода в Пиренеях — она потеряла сознание и замёрзла. Спустя семь часов спасателям удалось запустить её сердце, несмотря на то что температура тела на тот момент опустилась до 18 градусов, пишет Кулик.

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