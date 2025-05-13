Биологи из Южной Кореи создали новый препарат для восстановления зрения

Группа исследователей из Южной Кореи сделала прорыв в лечении заболеваний сетчатки глаза, открыв препарат, который может стимулировать восстановление нервных волокон. Это открытие может дать новый шанс миллиардам людей, страдающих от нарушений зрения.

По данным Всемирной организации здравоохранения, около 2,2 миллиарда людей по всему миру имеют проблемы со зрением, причем заболевания глаз часто диагностируются не только у пожилых, но и у молодых людей.

Южнокорейские ученые разработали лекарство, которое воздействует на белок, препятствующий регенерации нервных клеток в сетчатке. Препарат действует путем блокировки этого белка антителами, что открывает возможность восстановления утраченного зрения.

В ходе экспериментов на крысах было установлено, что положительный эффект от препарата сохраняется более шести месяцев. Это открытие открывает новые перспективы в области восстановления зрения, в том числе для людей с заболеваниями, такими как глаукома и катаракта.

В настоящее время методы лечения, такие как лазерная коррекция и трансплантация стволовых клеток, представляют собой стандартную практику. Однако новый препарат обещает быть значительным шагом вперед в медицинской науке.

Клинические испытания нового средства запланированы на 2028 год, и ученые надеются, что оно станет важным этапом на пути к полному восстановлению зрения у пациентов, страдающих от заболеваний сетчатки, пишет «РБК Тренды».