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Биохимик назвал секреты долголетия

Рамакришнан уверен, что для продления жизни гор...

pixabay.com

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Биохимик и лауреат Нобелевской премии по химии 2009 года Венкатраман Рамакришнан поделился тремя основными секретами долгой жизни. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на HuffPost.

Рамакришнан уверен, что для продления жизни гораздо важнее следовать трем простым принципам, чем прибегать к биологически активным добавкам и омолаживающим процедурам. К ним он отнес сбалансированное питание, регулярные занятия физической активностью и полноценный сон. Ученый подчеркнул, что, хотя эти рекомендации кажутся очевидными, их эффективность поддерживается множеством научных исследований.

Кроме того, Рамакришнан отметил, что современная наука достигла нового уровня, когда теперь можно работать не только с лечением отдельных заболеваний, но и с процессом старения.

Он добавил, что наука начала лучше понимать причины старения и теперь работает над поиском способов борьбы с этим процессом.

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