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Билеты на самолеты и поезда перед майскими праздниками подорожали в 4 раза

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В преддверии майских праздников стоимость билетов на поезда и самолёты резко возросла — примерно в четыре раза. По словам туроператоров, те, кто планировал отпуск заранее и покупал билеты за несколько месяцев, смогли сэкономить до 400% сообщает Federal Press.

Рост цен эксперты связывают с резким увеличением спроса на поездки в праздничные дни. Кроме транспорта, подорожание коснулось и гостиниц — особенно в южных регионах страны, где тарифы на размещение также заметно выросли.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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