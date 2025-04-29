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Бийский блогер Артем Плисов прошел 360 километров пешком в Новосибирск

Артем Плисов преодолел 360 километров пешком от...

https://t.me/artemplisov

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Бийский блогер Артем Плисов снова поразил своих подписчиков необычным путешествием. На этот раз он решился пройти пешком 360 километров от Бийска до Новосибирска. Плисов преодолел путь почти за две недели, начиная 15 апреля и достигнув своей цели 28 апреля.

Как рассказал сам блогер, в этот раз он не планировал особой стратегии для похода. Он просто решил идти, взяв с собой рюкзак весом 12-15 килограммов с необходимыми вещами, такими как палатка, спальник, еда, аптечка и пауэр-банки. Плисов активно делился моментами путешествия с подписчиками в своем Telegram-канале.

Когда блогер наконец дошел до Новосибирска, он с радостью сообщил об этом в прямом эфире: "Мы дошли, мы это сделали!" В Новосибирске его встретил подписчик, который отвез Плисова к другу на ночевку. Артем также рассказал о своих первых эмоциях от поездки на автомобиле после столь длительного путешествия и показал, как он изменился за эти две недели.

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