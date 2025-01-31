Беспилотник ВСУ упал на машину в Воронежской области, водитель ранен

По информации SHOT, ночью в Воронежской области, неподалёку от Богучара, на трассу упал беспилотник. В результате инцидента пострадал водитель грузовика Volvo — у него травмирован коленный сустав.

Пострадавшим оказался мужчина из Кабардино-Балкарии, который перевозил стройматериалы. Он самостоятельно добрался до районной больницы, где ему оказали необходимую медицинскую помощь, после чего отпустили домой.