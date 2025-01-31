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Беспилотник ВСУ упал на машину в Воронежской области, водитель ранен

Пострадавшим оказался мужчина из Кабардино-Балк...

pixabay.com

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По информации SHOT, ночью в Воронежской области, неподалёку от Богучара, на трассу упал беспилотник. В результате инцидента пострадал водитель грузовика Volvo — у него травмирован коленный сустав.

Пострадавшим оказался мужчина из Кабардино-Балкарии, который перевозил стройматериалы. Он самостоятельно добрался до районной больницы, где ему оказали необходимую медицинскую помощь, после чего отпустили домой.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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