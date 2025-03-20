Батюшка объяснил особенность христианского брака

Священник РПЦ объяснил разницу между православным и мусульманским браком.

Он отметил, что христианский брак имеет уникальные черты, отличающие его от союзов в других религиях. В разных культурах и эпохах брак не всегда был союзом одного мужчины и одной женщины — такой принцип закрепился именно в христианстве.

В Ветхом Завете многоженство допускалось Моисеем из-за жестокосердия израильского народа. В других традициях существовали различные формы брачных отношений, но только в христианстве союз между мужчиной и женщиной считается единственным возможным. При этом подчеркивается их равенство перед Богом.

В исламе многоженство разрешено, что является важным отличием от православия. Однако если мусульманские семьи, живущие в России, выбирают моногамию, это можно рассматривать как влияние христианской культуры.