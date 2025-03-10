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Батюшка Николай рассказал, почему не нужно вешать на памятник фото

В русской культуре этот обычай получил распрост...

Екатерина Елисеева

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Священник Русской православной церкви Николай рассказал верующим, как церковь относится к традиции размещения фотографий на надгробиях.

Он пояснил, что стремление сохранить образ усопшего через изображение восходит к древним временам, в частности, к византийским иконам. Таким способом люди старались увековечить память о близких.

В русской культуре этот обычай получил распространение относительно недавно, тогда как в Армении и Грузии памятники с фотографиями встречаются повсеместно. Однако, как отметил священнослужитель, любое фото не способно передать тот истинный облик, который задумал для человека Бог.

При этом церковь не возражает против размещения изображений на могилах, но и не считает это чем-то обязательным. Гораздо важнее, подчеркнул Николай, уделять внимание молитвам за ушедших, а не внешнему оформлению надгробий, пишет МедиаПоток.

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