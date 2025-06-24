Батюшка назвал предметы, которые не должны быть в доме верующего

Священник РПЦ Михаил Самохин рассказал, какие предметы не должны находиться в доме православного верующего. По его словам, многие предметы и привычки, унаследованные от языческих времен, могут негативно воздействовать на душу верующего, даже если мы этого не осознаем.

Самохин упомянул, что в домах не должно быть оберегов, таких как подкова над дверью или веник, якобы прогоняющий нечистую силу. Также следует избегать оккультных книг, изображений и других предметов, связанных с другими религиями, которые могут соблазнить верующего. Вместо этого дом нужно наполнять освященными предметами, такими как иконы и кресты.

Источник: akpars.ru