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Батюшка назвал предметы, которые не должны быть в доме верующего

Священник Самохин назвал вещи, которых не должн...

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Священник РПЦ Михаил Самохин рассказал, какие предметы не должны находиться в доме православного верующего. По его словам, многие предметы и привычки, унаследованные от языческих времен, могут негативно воздействовать на душу верующего, даже если мы этого не осознаем.

Самохин упомянул, что в домах не должно быть оберегов, таких как подкова над дверью или веник, якобы прогоняющий нечистую силу. Также следует избегать оккультных книг, изображений и других предметов, связанных с другими религиями, которые могут соблазнить верующего. Вместо этого дом нужно наполнять освященными предметами, такими как иконы и кресты.

Источник: akpars.ru

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