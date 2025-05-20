Бастрыкин: мигранты не должны приезжать в Россию с детьми и женами

Александр Бастрыкин, председатель Следственного комитета России, заявил, что предприниматели, привозящие мигрантов в страну, должны полностью нести расходы, связанные с их пребыванием. Это включает жильё, страхование, медицинское обслуживание и оформление контрактов.

Он подчеркнул, что иностранные специалисты приезжают работать, и не должны привозить с собой супругов, детей или других родственников. Все эти затраты должны ложиться на предпринимателей.

Кроме того, Бастрыкин предложил ввести обязательную биометрическую регистрацию для всех мигрантов, въезжающих в Россию.