Не у нас
· 16+ · Служба новостей

Банк ДОМ.РФ профинансировал в 2024 году новые проекты в Поволжье на 211 млрд рублей

В 2024 году Банк ДОМ.РФ заключил с застройщикам...

Фото: проект КРТ в деревне Ольгино, Приокского района Нижнего Новгорода

Подписаться на Дзен.канал

В 2024 году Банк ДОМ.РФ заключил с застройщиками сделки на финансирование 56 новых проектов с лимитом более 211 млрд рублей в 14 субъектах Приволжского федерального округа (ПФО). Об этом на онлайн-конференции «Развитие жилищного строительства в ПФО» сообщил вице-президент-директор подразделения «Региональный корпоративный бизнес» Банка ДОМ.РФ Александр Чобан.

«По итогам 2024 года портфель проектного финансирования жилищного строительства Банка ДОМ.РФ в Поволжье составил 779 млрд рублей. Банк реализует здесь более 158 проектов общей площадью 12 млн кв. м. Одним из ключевых фокусов работы является финансирование проектов КРТ. Механизм КРТ помогает создавать комфортную городскую среду, решать социальные вопросы, в частности расселять ветхое и аварийное жилье. В прошлом году мы заключили 4 новых сделки по финансированию проектов КРТ в Оренбурге, Пензе, Йошкар-Оле, Нижнем Новгороде. На конец 2024 года портфель проектов КРТ в ПФО достиг 121 млрд рублей. Градостроительный потенциал этих площадок составляет порядка 1,5 млн кв. м», – рассказал Александр Чобан.

В 2024 году в Приволжском федеральном округе ввели в эксплуатацию 47 домов общей площадью 642 тыс. кв. м, построенных при поддержке банка. Это более 7 тысяч квартир.

Банк ДОМ.РФ также финансирует развитие туристической инфраструктуры в Поволжье в рамках льготной программы кредитования минэкономразвития. Банк одобрил кредитные лимиты на строительство 5 отелей в Нижегородской, Пензенской, Саратовской областях и Пермском крае на сумму 16,5 млрд рублей с суммарным номерным фондом 524 номера.

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

13 часов назад

2 физика подтвердили библейскую версию о происхождении мира

Интересное в Казани

5 часов назад

Где строить карьеру в Казани в 2025 году? Главные работодатели, которые инвестируют в сотрудников

как избавиться от тараканов народные средства

Новости Казани

15 часов назад

Казанские торговые центры назвали условия для возвращения западных брендов

Интересное в Казани

2 дня назад

Казанцы меняют ресторан на лес: идеальный сценарий романтического вечера в глэмпинге

коучинг семейных отношений в Санкт-Петербурге

Не у нас

день назад

Около острова Бимини ученые нашли древнюю подводную дорогу в океане

Новости Казани

11 часов назад

Стала известна причина смерти 4 студентов в Казани

Лонгриды

2 часа назад

Половое воспитание в школах Казани: забота о детях или подрыв традиционных ценностей?

Новости Казани

день назад

Массовая авария 18 февраля парализовала движение на улице Губкина в Казани

Не у нас

14 часов назад

Ученый опроверг популярные теории о конце света на Земле
Лонгриды
2 дня назад

Татарский язык в школах республики: путь к возрождению или исчезновению?

Вопрос изучения татарского языка в школах Татар...

Новости Татарстана

5 часов назад

Тукаевский суд в Татарстане обязал устранить нарушения в детском саду «Тургай»

Новости Казани

7 часов назад

В Казани 22 марта состоится концерт дуэта SOCRAT & LERA

Новости Казани

9 часов назад

Хиты Nirvana прозвучат в Казани 23 февраля

Новости Казани

9 часов назад

В Казани на время было приостановлено движение трамваев №1, 2, 3, 5 и 5а
Под окнами высотки в Казани нашли 14-летнюю дев...
Новости Казани
9 часов назад

Под окнами высотки в Казани нашли 14-летнюю девочку в крови

Новости Казани

11 часов назад

В Казани может появиться новое здание суда

Новости Татарстана

11 часов назад

В Татарстане водитель легковушки погиб после столкновения с поездом

Не у нас

12 часов назад

Эксперт назвала самые необычные идеи по выбору подарка на 23 февраля
Инфантильные или перспективные? Опыт предприним...
Интересное в Казани
6 дней назад

Инфантильные или перспективные? Опыт предпринимателя из Казани, который не боится нанимать зумеров