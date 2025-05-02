Авторынок России лихорадит: что ждет автодилеров и работников отрасли

Автомобильный рынок России переживает глубокий кризис. О причинах этого и о том, как работникам отрасли адаптироваться, рассказал автоподборщик и блогер Денис Веселов.

По словам эксперта, текущая ситуация — это результат международных санкций, наложенных на Россию, которые значительно ограничили доступ к зарубежным автомобилям и комплектующим. Многие западные автопроизводители приостановили свою деятельность в России, что вызвало резкое сокращение ассортимента новых автомобилей и рост цен на оставшиеся модели.

«Экономическая ситуация также повлияла на покупательскую способность. Люди стали более осторожными в расходах, многие откладывают покупку новых машин, что усугубляет положение автодилеров», — отметил Денис Веселов.

Как следствие, автодилеры вынуждены сокращать расходы, что приводит к массовым увольнениям, затрагивающим не только продавцов автомобилей, но и работников сервисных центров, административного персонала и других специалистов.

«Работникам автосалонов стоит рассмотреть несколько направлений. Во-первых, многие могут перейти в смежные отрасли, такие как логистика или продажа запчастей и аксессуаров. Эти сферы тоже требуют навыков общения с клиентами и знаний автомобильной тематики», — порекомендовал эксперт.

Кроме того, блогер отметил, что работники могут рассмотреть переобучение в других областях. Например, обучение в сфере IT или цифрового маркетинга может открыть новые возможности. Специалисты с навыками работы с информационными технологиями становятся все более востребованными.

Веселов также добавил, что стоит обратить внимание на растущий рынок электромобилей и гибридных автомобилей. По его мнению, в будущем может возникнуть спрос на специалистов в этой области, сообщает АБН24.