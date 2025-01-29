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Авторынку России угрожает переизбыток в 750 тысяч автомобилей из Китая

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В 2025 году российские и китайские автопроизводители планируют реализовать на отечественном рынке более 1,6 млн новых автомобилей, что может привести к значительному перенасыщению складов. Об этом сообщил экс-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев в беседе с «Газетой.Ru».

Он отметил, что из-за завышенных прогнозов продаж на складах дилеров может скопиться около 250 тыс. автомобилей сверх спроса. Учитывая также нереализованные запасы с прошлого года, которые составляют порядка 360 тыс. машин, общий избыток может достичь 610 тыс. единиц.

При этом представители крупных дилерских холдингов считают, что фактические складские остатки могут оказаться еще выше, что приведет к увеличению избыточных запасов до 750 тыс. автомобилей.

Генеральный директор группы компаний «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич уточнил, что на начало января 2025 года в наличии оставалось от 400 до 500 тыс. новых легковых автомобилей. По его расчетам, при среднемесячных продажах на уровне 120 тыс. машин, этих запасов хватит на четыре-пять месяцев торговли.

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