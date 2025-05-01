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Автоэксперт Шкуматов: через 5‑10 лет автопарк России ждёт двукратное сокращение

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По мнению Петра Шкуматова, координатора движения «Общество синих ведерок», в течение ближайших 5–10 лет автопарк в России может сократиться в два раза. Он считает, что главной задачей сейчас является не возвращение иностранных марок, а обновление автопарка, так как ситуация с наличием автомобилей становится все более критической.

Шкуматов подчеркнул, что важно, чтобы на рынок поступали новые автомобили, а также подержанные машины возрастом 2–3 года. Это поможет избежать серьезного дефицита.

Он также напомнил, что скоро начнут массово выводиться из эксплуатации автомобили, купленные до кризиса 2008 года, когда в год продавалось около 2,5 миллионов машин. Прогноз на 2025 год — только 1,2 миллиона автомобилей.

Сокращение автопарка вызовет дополнительные трудности. Автомобилисты являются активными потребителями, вокруг которых за годы сформировалась широкая инфраструктура, включая сервис, ремонт и запчасти. При резком сокращении числа машин эта инфраструктура не сможет функционировать на прежнем уровне, отметил эксперт.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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