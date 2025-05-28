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Австралийские ученые рассказали, что секс повышает эффективность сна до 93,4%

В эксперименте участвовали семь пар здоровых му...

pixabay

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Ученые из Центрального университета Квинсленда (Австралия) впервые за 30 лет получили научные подтверждения того, что сексуальная активность положительно влияет на качество сна. Исследование опубликовано в журнале Sleep Health.

В эксперименте участвовали семь пар здоровых мужчин и женщин, которые в течение 11 ночей носили специальные приборы для мониторинга мозговой активности во сне.

Результаты показали, что интимная близость с оргазмом повышает эффективность сна — с 91,5% до 93,4%, а время ночных пробуждений сокращается примерно на семь минут.

Любопытно, что участники не всегда чувствовали изменения в качестве сна субъективно, однако после секса отмечали, что наутро чувствовали себя более бодрыми и мотивированными.

Специалисты связывают такие результаты с выбросом гормонов — окситоцина и пролактина, которые способствуют расслаблению и снижают уровень стресса. Также установлено, что даже совместный сон без сексуального контакта может вызывать синхронизацию фаз быстрого сна у партнёров.

Несмотря на ограниченное число участников, исследование открывает новые возможности для борьбы с расстройствами сна. По мнению авторов, это безопасный и естественный способ улучшения ночного отдыха, пишет Газета.ру.

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