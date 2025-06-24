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Австралиец приехал к бабушке и принял православие

В Тверской области православие принял молодой а...

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В Тверской области православие принял молодой австралиец Райан Ллойд, сообщил пресс-служба Тверской епархии. Таинство состоялось в храме Преображения Господня в селе Красное Старицкого округа, с приходом которого близка русская бабушка Райана. В крещении ему было дано имя в честь святого благоверного великого князя Александра Невского.

Райан родился в семье, где отец является членом англиканской церкви, а мать — православной. С детства его бабушка воспитывала в русских традициях, учила русскому языку. Родители решили, что по достижении 18 лет их сын сам решит, в какой конфессии он примет крещение.

В первый визит в Россию Райан вместе с бабушкой посетил храм, и, познакомившись с ним, решил креститься именно здесь. "Я хочу в этом храме", — сказал Райан, и настоятель храма, протоиерей Дмитрий Каспаров, с радостью совершил обряд крещения.

Источник: tver.mk.ru

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