Не у нас
· 16+ · Анастасия Шарова

Атлантида найдена? Геолог объяснил, где могла быть легендарная цивилизация

Российский геолог Станислав Завацки объяснил, п...

шедеврум

Подписаться на Дзен.канал

Вопрос о существовании Атлантиды на протяжении веков будоражил умы исследователей. Геолог Станислав Завацки предложил научную интерпретацию древнего мифа, ссылаясь на геологические процессы и археологические находки.

По его словам, Атлантида, скорее всего, располагалась на востоке Средиземного моря, в районе современных островов Тира, Андикитира и части территории, окружающей вулкан Санторин. В древности этот регион был частью большого острова, который ушёл под воду после мощного вулканического извержения.

«Сейчас это — остров Санторин. Однако ранее там могла находиться именно та самая Атлантида. Но её сложно назвать континентом. По площади она была меньше Крита», — отметил Завацки.

С научной точки зрения погружение части суши под воду — не уникальное явление. Подобные геологические процессы происходили и в других частях мира.

Примечательно, что недавние исследования в Тихом океане указывают на существование потенциально затонувшего континента площадью 4,9 миллиона квадратных километров. Станислав Завацки связывает это открытие с идеей о Зеландии — огромной территории, которая миллионы лет назад отделилась от суперконтинента Гондвана и позже оказалась под водой из-за движения литосферных плит.

По его словам, Зеландия теоретически может вновь подняться над поверхностью океана, но это произойдёт нескоро и будет связано с глобальными тектоническими изменениями.

Таким образом, версия о том, что Атлантида была не мифическим континентом, а реальным островом, исчезнувшим в результате природной катастрофы, получает всё больше научных подтверждений.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Древнее зло проснулось: диск, забирающий души, прячут в Антарктиде

Не у нас

день назад

Светящийся призрак из бездны: в Тихом океане найден новый вид

откуда берутся клопы в кровати

Не у нас

день назад

Ученые ищут новые эффективные способы борьбы с инфекциями клещей

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Новая квартира от 3,8 млн: куда переехать в Казани

sap обучение в Москве

Не у нас

9 часов назад

У Марианской впадины выловили неизвестное науке существо

Не у нас

день назад

Молебны идут, а страх остаётся: протоиерей поведал о зловещих местах России

Не у нас

день назад

США грозит апокалипсис: под Йеллоустоуном «дремлют» 30 термоядерных «царь-бомб»

Не у нас

день назад

Science Alert: ученые создали аналог «бомбы-черной дыры»
Новости Татарстана
12 часов назад

Жителям Татарстана объяснили, что засчитывается в трудовой стаж, кроме работы

Жителям Татарстана для получения страховой пенс...

Не у нас

час назад

Атлантида найдена? Геолог объяснил, где могла быть легендарная цивилизация

Не у нас

час назад

Синоптики заявили, что россиян ждет самый холодный май за 140 лет

Не у нас

час назад

Ученые назвали причину танцев покойника в гробу

Не у нас

час назад

Археологи раскрыли тайны древних пещер со следами прошлого
В Казани до 11 мая проходит бесплатная выездная...
Новости Казани
9 часов назад

В Казани до 11 мая проходит бесплатная выездная диспансеризация

Не у нас

час назад

Ученые Гарварда назвали год начала всех бед в истории человечества

Новости Казани

4 часа назад

Самолет, летевший из Китая в Казань, экстренно приземлился в Красноярске

Новости Казани

7 часов назад

В Казани направят 450 млн рублей на дорожную разметку в 2025 году
Не отель и не съемная квартира: рассказываем о ...
Интересное в Казани
5 дней назад

Не отель и не съемная квартира: рассказываем о небанальной локации в Казани, где могут остановиться туристы