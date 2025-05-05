Атлантида найдена? Геолог объяснил, где могла быть легендарная цивилизация

Вопрос о существовании Атлантиды на протяжении веков будоражил умы исследователей. Геолог Станислав Завацки предложил научную интерпретацию древнего мифа, ссылаясь на геологические процессы и археологические находки.

По его словам, Атлантида, скорее всего, располагалась на востоке Средиземного моря, в районе современных островов Тира, Андикитира и части территории, окружающей вулкан Санторин. В древности этот регион был частью большого острова, который ушёл под воду после мощного вулканического извержения.

«Сейчас это — остров Санторин. Однако ранее там могла находиться именно та самая Атлантида. Но её сложно назвать континентом. По площади она была меньше Крита», — отметил Завацки.

С научной точки зрения погружение части суши под воду — не уникальное явление. Подобные геологические процессы происходили и в других частях мира.

Примечательно, что недавние исследования в Тихом океане указывают на существование потенциально затонувшего континента площадью 4,9 миллиона квадратных километров. Станислав Завацки связывает это открытие с идеей о Зеландии — огромной территории, которая миллионы лет назад отделилась от суперконтинента Гондвана и позже оказалась под водой из-за движения литосферных плит.

По его словам, Зеландия теоретически может вновь подняться над поверхностью океана, но это произойдёт нескоро и будет связано с глобальными тектоническими изменениями.

Таким образом, версия о том, что Атлантида была не мифическим континентом, а реальным островом, исчезнувшим в результате природной катастрофы, получает всё больше научных подтверждений.