Астрономы рассказали о появлении воды на Земле

Международная группа астрономов выдвинула новую гипотезу о происхождении воды на Земле. В отличие от теорий о её заносе кометами или астероидами, учёные считают, что вода могла появиться из-за испарения ледяных астероидов в ранней Солнечной системе. Работа опубликована в Astronomy & Astrophysics (A&A).

Ранее предполагалось, что вода попала на Землю в результате вулканической активности или с небесными телами. Однако анализ изотопного состава показал её сходство с углеродистыми астероидами, а не с кометным льдом.

Исследователи считают, что ледяные астероиды образовались в протопланетном диске – облаке газа и пыли вокруг молодого Солнца. После его рассеяния лёд начал испаряться, формируя пояс водяного пара. Этот пар распространялся внутрь системы и насыщал формирующиеся планеты, включая Землю. Основной этап насыщения произошёл 20–30 миллионов лет спустя, когда яркость Солнца увеличилась.

Конденсируясь в атмосфере, водяной пар образовал океаны, реки и ледники. Такой механизм также объясняет воду в мантии Земли и её следы на Марсе и Луне. Гипотеза подтверждается наблюдениями экзопланетных систем и данными радиотелескопа ALMA, зафиксировавшего испарение газов в поясах, аналогичных поясу Койпера.

Миссии Hayabusa 2 и OSIRIS-REx также выявили на астероидах минералы, сформированные при контакте с водой, что указывает на их ледяное происхождение. Теперь учёные планируют искать водяной пар в молодых экзопланетных системах с помощью ALMA, что поможет подтвердить их теорию.