Астрофизики раскрыл тайну самых гигантских черных дыр во Вселенной

Астрофизик А. Дель Пополо рассказал о малоизвестной, но поразительной категории — космологических чёрных дырах (КЧД), которые превосходят по массе все известные объекты Вселенной, включая сверхмассивные чёрные дыры в центрах галактик.

Как отмечается в его статье от 2004 года, такие дыры возникли в первые мгновения после Большого взрыва. Флуктуации плотности в ранней Вселенной вызвали коллапс материи — так появились КЧД, которые начали поглощать вещество ещё до формирования галактик.

По словам учёного, именно эти гигантские образования могли создать огромные пустоты (войды) во Вселенной. Они не имеют галактик вокруг себя, как современные чёрные дыры, а наоборот — поглотили всю материю вокруг, оставив лишь колоссальные провалы в космосе.

Космологические чёрные дыры могут быть более чем в 1000 раз массивнее чёрной дыры Феникс A и в 100 триллионов раз тяжелее Солнца. В отличие от гипермассивных чёрных дыр в центрах галактических скоплений, эти объекты не имеют центра и существуют вне стандартной структуры Вселенной, сообщает дзен-канал "Мир чудес". «Мир чудес».