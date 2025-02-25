Астероид Бенну может упасть на Землю в 2032 году
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Астероид Бенну представляет собой потенциальную угрозу для Земли, сообщает "Новосвят". По прогнозам, его столкновение с нашей планетой может произойти уже в 2032 году.
Если это случится, в атмосферу Земли будет выброшено около 400 тонн пыли, что может привести к значительным изменениям климата и глобальному похолоданию, с понижением средней температуры на 4°C.
Тем не менее, несмотря на тревожные предсказания, вероятность столкновения астероида с Землей остаётся относительно низкой — астрономы оценивают её как 1 к 1750.
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