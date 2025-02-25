Не у нас
· 16+ · Екатерина Елисеева

Астероид Бенну может упасть на Землю в 2032 году

Если это случится, в атмосферу Земли будет выбр...

pixabay.com

Подписаться на Дзен.канал

Астероид Бенну представляет собой потенциальную угрозу для Земли, сообщает "Новосвят". По прогнозам, его столкновение с нашей планетой может произойти уже в 2032 году.

Если это случится, в атмосферу Земли будет выброшено около 400 тонн пыли, что может привести к значительным изменениям климата и глобальному похолоданию, с понижением средней температуры на 4°C.

Тем не менее, несмотря на тревожные предсказания, вероятность столкновения астероида с Землей остаётся относительно низкой — астрономы оценивают её как 1 к 1750.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Вирус с температурой 40 и кашлем до рвоты угрожает республике

Важное в РТ

55 минут назад

Domclick Digital Day: что ждет рынок недвижимости?

дезинсекция москва круглосуточно

Не у нас

час назад

Из недр Марианской впадины в Тихом океане идет таинственный звук

Не у нас

день назад

Эти маршруты ведут в никуда: Названы ТОП-3 самых опасных мест в океане

ремонт дверных ручек в Уфе

Новости Казани

день назад

Стали известны цены на отдых в термах «Пляж» в Казани

Не у нас

день назад

В Твери 71-летняя женщина умерла на концерта Елены Ваенги

Лонгриды

17 часов назад

«Афродеревня» глазами Анастасии Крыловой: как казанская актриса вжилась в роль учительницы из Африки

Не у нас

день назад

Ученые изучают «капсулу» в Антарктиде: она может возродить жизнь на Земле
Новости Казани
22 часа назад

В 2025 году Казань проведёт 4 чемпионата России

Владимир Леонов рассказал, что в Казани в 2025 ...

Новости Татарстана

20 минут назад

Около села Набережные Моркваши в ДТП пострадали 2 человека

Интересное в Казани

4 часа назад

“Хочешь — ночуй на работе, хочешь — работай без выходных”: предприниматель из Казани рассказал, чем придется пожертвовать ради открытия своего дела

Новости Казани

35 минут назад

В Казани 25 февраля маршрутка сбила 12-летнюю девочку

Не у нас

45 минут назад

Астероид Бенну может упасть на Землю в 2032 году
Дело экс-главы Земельной палаты Тукаевского рай...
Новости Татарстана
час назад

Дело экс-главы Земельной палаты Тукаевского района Татарстана направлено в суд

Новости Татарстана

час назад

Верховный суд Татарстана вынес приговор 7 участникам ОПГ «Тукаевские»

Не у нас

час назад

Азиатские хакеры 1,5 года шпионили за российским ведомством

Не у нас

час назад

Грозят ли России в 2025 году пророчества святой Матроны Московской
Этот вечер вы не забудете: бары и рестораны Каз...
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Этот вечер вы не забудете: бары и рестораны Казани, где стоит побывать хотя бы раз в жизни