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Ящерицы Xantusiidae выжили после падения метеорита

Исследователи из Йельского университета обнаруж...

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Исследователи из Йельского университета обнаружили, что мелкие ночные ящерицы семейства Xantusiidae смогли пережить падение метеорита, которое вызвало исчезновение динозавров 66 миллионов лет назад. Эти рептилии до сих пор обитают в окрестностях кратера Чиксулуб на Юкатане. Результаты исследования опубликованы в журнале Biology Letters.

Анализ молекул показал, что общий прародитель этих ящериц появился около 90 миллионов лет назад. Несмотря на близость к эпицентру удара, две эволюционные ветви этих ящериц выжили благодаря своему скрытному образу жизни и замедленному обмену веществ. Ящерицы, достигающие в длину 10 см, прячутся в щелях скал и под корой деревьев. Они являются единственными наземными позвоночными, сохранившимися в этом регионе с тех времён, в то время как другие виды либо покинули этот район, либо вымерли в последующие эпохи.

Источник: Газета.ру

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