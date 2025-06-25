Ящерицы Xantusiidae выжили после падения метеорита
Исследователи из Йельского университета обнаружили, что мелкие ночные ящерицы семейства Xantusiidae смогли пережить падение метеорита, которое вызвало исчезновение динозавров 66 миллионов лет назад. Эти рептилии до сих пор обитают в окрестностях кратера Чиксулуб на Юкатане. Результаты исследования опубликованы в журнале Biology Letters.
Анализ молекул показал, что общий прародитель этих ящериц появился около 90 миллионов лет назад. Несмотря на близость к эпицентру удара, две эволюционные ветви этих ящериц выжили благодаря своему скрытному образу жизни и замедленному обмену веществ. Ящерицы, достигающие в длину 10 см, прячутся в щелях скал и под корой деревьев. Они являются единственными наземными позвоночными, сохранившимися в этом регионе с тех времён, в то время как другие виды либо покинули этот район, либо вымерли в последующие эпохи.
Источник: Газета.ру
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