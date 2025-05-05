АРХИВУД: В России резко увеличился спрос на архитекторов

В России наблюдается острый дефицит архитекторов: по данным компании «АРХИВУД», число открытых вакансий по стране выросло на 19% по сравнению с прошлым годом, тогда как число новых резюме — лишь на 2%. Наибольший спрос — в Москве, где требуется более 6,7 тысячи архитекторов. В Санкт-Петербурге незакрыты около 2 тысяч позиций, а в Свердловской области — свыше 700.

На фоне дефицита спрос превышает предложение, и это влияет на уровень зарплат. В среднем по России архитекторы зарабатывают 111 620 рублей в месяц. Однако в 2024 году показатель был выше — 115 757 рублей. В Москве доходы, напротив, продолжают расти: в столице средняя зарплата — 123 000 рублей, а ведущие специалисты получают до 350 000.

В Санкт-Петербурге средний доход составляет 105 000 рублей, а в регионах — не выше 75 000. Самые высокие зарплаты получают BIM-менеджеры (до 200 000), ведущие архитекторы в крупных компаниях (от 150 000 до 350 000) и архитекторы-проектировщики (до 120 000).

По мнению экспертов, будущее профессии напрямую связано с цифровыми технологиями. Знание BIM и умение адаптироваться к новым инструментам становятся ключевыми факторами успеха. Также важно ориентироваться на частный сектор, где проекты крупнее, а оплата выше.