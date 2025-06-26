Археологи воссоздали путь древних людей, прошедших 225 км на каноэ каменного века

В 2019 году археологи из Японии и Тайваня под руководством Йосуке Кайфу из Токийского университета провели уникальный эксперимент, чтобы воссоздать путь первых морепроходцев, которые, вероятно, 30 тысяч лет назад пересекли море от Тайваня к архипелагу Рюкю. Для этого ученые построили 7,5-метровую долблёнку из японского кедра, использовав только каменные орудия, как это делали в каменном веке. Каное было предназначено для того, чтобы воссоздать условия древнего путешествия и понять, как могли пересекать моря предки современных людей без карт и современных лодок.

Экспедиция началась с Тайваня, и археологи прошли 225 километров, двигаясь до острова Йонагуни, который находится в архипелаге Рюкю, ориентируясь только по солнцу, звёздам и волнам. По пути команда также использовала древние способы навигации, что позволило не только понять, как могли ориентироваться древние мореплаватели, но и доказать, что такие каноэ достаточно прочны и быстры, чтобы преодолеть сложные морские течения, например, течении Куросио, которое ранее считалось непреодолимым для таких судов. Ранее эксперименты с использованием плотов показывали, что они слишком медленны для успешного пересечения.

Команда также провела компьютерное моделирование, которое включало сотни виртуальных путешествий, чтобы подтвердить, что такие путешествия были возможны при грамотной корректировке курса. Результаты исследований указывают на высокий уровень морской навигации у древних людей, которые уже в каменном веке были способны преодолевать значительные расстояния по морю, что свидетельствует о их стремлении к освоению новых территорий и расширению ареала обитания.

Этот эксперимент стал важным шагом в изучении морских технологий древних людей, а также в понимании того, как могло происходить заселение островов архипелага Рюкю и других удалённых территорий.

Источник: Вокруг Света