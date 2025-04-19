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Археологи: самый первый компьютер создали греки в 178 году до н.э

Исследователи полагают, что механизм мог выполн...

pixabay

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Археологи нашли у берегов Греции уникальный древний механизм, который, по всей видимости, использовался более 2000 лет назад для вычислений.

Хотя мы привыкли считать, что компьютеры появились лишь в конце 20-го — начале 21-го века, существует вероятность, что нечто подобное существовало ещё в античные времена. Конечно, не в том виде, который мы привыкли представлять, но устройства для вычислений всё же были.

В журнале Live Science учёные сообщили, что в 1901 году был найден механизм, получивший название "антикитерский механизм", внутри затонувшего корабля у побережья Греции. Это устройство включает бронзовые шестерни и способно моделировать движение Луны и Солнца.

Исследователи полагают, что механизм мог выполнять вычисления с удивительной скоростью. Однако, до сих пор не выяснено, как именно он работал и кто был его автором. Одним из возможных создателей называют Архимеда, но точных доказательств этому пока нет, пишет Кулик.

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