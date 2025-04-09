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Археологи рассказали, как создавались артефакты ацтеков

Элементы этой продвинутой технологии можно заме...

pixabay.com

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Археолог Эмилиано Мельгар Тисок представил монографию, подготовленную специалистами Мексиканского института антропологии и истории (INAH), в которой подробно описаны высокие технологии, применявшиеся ацтеками при изготовлении различных изделий.

Согласно информации, опубликованной на портале INAH, раскопки на территории комплекса Темпло Майор позволили обнаружить множество предметов, демонстрирующих исключительное мастерство древних ремесленников. Найденные артефакты отличает необычайная точность и аккуратность исполнения, что указывает на наличие у ацтеков продвинутых техник обработки материалов.

В ходе исследования было изучено 9612 артефактов. Учёные пришли к выводу, что методы их изготовления были уникальны для региона и не встречались у соседних культур, что подчёркивает оригинальность и технический уровень цивилизации ацтеков, пишет МедиаПоток.

Элементы этой продвинутой технологии можно заметить в предметах ритуального назначения, музыкальных инструментах, скульптурных изображениях и надгробиях. Исследователи считают, что для обработки камня ацтеки пользовались базальтовыми орудиями, а для создания тонких разрезов применяли каменные пластины, сверла и полированный кремень. Эти данные также подтверждаются публикацией в журнале «Родина».

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