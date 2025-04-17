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Археологи рассказали, для чего в перуанской скале проделан дверной проём

Некоторые считают, что каменная «дверь» у Титик...

pixabay.com

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В 1996 году у озера Титикака в Перу местный гид обнаружил в скале необычный прямоугольный вырез — словно дверь, почти семь метров в высоту и ширину. Внизу находилась ниша, в которую мог встать человек. Это странное образование быстро обросло легендами.

С ним связали предание об инкском жреце Араму Муру, который якобы исчез в этих «вратах», унеся с собой загадочный «золотой диск». Исторических подтверждений его существования нет, но миф сохранился в устной традиции.

Археологи считают, что «дверь» могла быть создана народом тиуанако — древней цивилизацией, жившей в Андах задолго до инков. Они славились каменной архитектурой и духовной культурой. Одно из их культовых сооружений — храм Каласасайя — одновременно служил солнечным календарём.

Мотив священных врат встречается и в других памятниках тиуанако, например, в Вратах Солнца, где изображён бог Виракоча. А комплекс Пума-Пунку, известный как Врата Пумы, стал одним из последних достижений этой цивилизации, исчезнувшей к XIII веку.

Некоторые считают, что каменная «дверь» у Титикаки — недостроенный вход в святилище. Другие предполагают, что она изначально предназначалась для ритуальных целей, пишет life.ru.

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