Археологи раскрыли тайны древних пещер со следами прошлого

Пещеры, в которых когда-то скрывались древние люди, сегодня открывают новые горизонты в изучении прошлого. Археологи по всему миру находят в них не только орудия и кости, но и произведения искусства, отражающие быт и мышление давно исчезнувших цивилизаций.

Одной из самых известных считается пещера Ласко во Франции. Её возраст — около 21 тысячи лет, а на стенах — изображения животных, людей, символов. Учёные предполагают, что рисунки могли быть частью обрядов или способом описать повседневную жизнь.

Ещё более древние изображения обнаружены в пещере Шове — около 32 тысяч лет назад люди оставили здесь отпечатки рук и изображения диких животных.

В Китае археологи исследуют пещеру Чжоукоудянь, где нашли захоронения Homo sapiens, датируемые 18 000–11 000 гг. до н. э., а также каменные орудия и инструменты для обработки шкур.

Не менее важна и Пещера пловцов в Египте, оставившая свидетельства климатических изменений: древние рисунки бегущих людей говорят о том, что тысячи лет назад пустыня Сахара могла быть более влажной и пригодной для жизни.

В России, в Денисовой пещере, обнаружена кость девочки-гибрида — ребёнка, родившегося от неандертальца и денисовца. Там же найдены древние украшения и каменные инструменты возрастом до 49 тысяч лет.

Испанская Атапуэрка считается одним из старейших поселений, использовавшихся людьми более миллиона лет. Здесь найдены кости, артефакты и наскальные изображения.

А в пещере Альтамира, также в Испании, внимание ученых привлекли потолочные рисунки с изображениями копытных животных, оставленные от 36 до 13 тысяч лет назад. Исследователи до сих пор изучают технику и материалы, использованные для их создания.

Эти места несут не только ценную информацию, но и опасности: обвалы, нестабильный микроклимат, споры древних грибов. Однако именно благодаря этим пещерам мы можем приблизиться к пониманию того, кем были наши предки — и какими были их миры, пишет источник.