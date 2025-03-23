Археологи обнаружили самый древний пример наскального искусства

Испанские археологи нашли в районе Кото-Корреа, недалеко от Марбельи, камень с двумя идеально прямыми линиями. По оценкам специалистов, возраст находки может достигать 200 тысяч лет — это вдвое старше самых ранних известных примеров наскального искусства.

Артефакт сделан из габбро — плотной вулканической породы, содержащей магний и железо. Исследователи считают, что эти линии не случайны и указывают на наличие у древних людей способности к символическому мышлению. Это качество считается важной чертой современного интеллекта.

По мнению учёных, такие абстрактные узоры могут говорить о попытках передавать информацию или закреплять знания — важный шаг в развитии сознания. Это открытие может изменить представления о когнитивных способностях наших предков.

Для более точного анализа исследователи собираются провести 3D-сканирование находки. Об этом сообщается на сайте муниципалитета Марбельи.