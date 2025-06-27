Археологи обнаружили древнеримский волнорез у побережья Италии

В ходе подводных раскопок у побережья Баколи на юге Италии был найден древнеримский волнорез, выполненный из использованных архитектурных и скульптурных фрагментов. Этот объект был размещен в древнем порту Мисенум для защиты от сильных ветров сирокко, что стало важным примером использования римскими инженерами культурных артефактов для военных нужд.

Подводные раскопки, начавшиеся в 1996 году, продолжаются в затопленной части гавани. Недавние исследования показали, что найденные артефакты были преднамеренно размещены на морском дне, а не образовались в результате разрушений. Среди найденных объектов — мраморные архитравы и фрагменты колонн. Извлеченные материалы будут реставрированы и выставлены для публики.

Процесс раскопок сопровождался использованием высоких технологий, включая 3D-сканирование и фотограмметрию, что позволило точно картировать затопленные сооружения. Операция была транслирована в прямом эфире, чтобы повысить прозрачность и вовлеченность общественности в сохранение подводного наследия.

Источник: Planet Today.