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Археологи нашли в Австралии 50-тысячелетние артефакты

Изучение острова помогает воссоздать картину жи...

pixabay

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Во время раскопок в Австралии археологи обнаружили по-настоящему уникальное место — остров Барроу, который оказался древним хранилищем следов человеческой деятельности, сохранившихся с глубокой древности.

По оценкам специалистов, возраст этой территории достигает 50 тысяч лет. Изучение острова помогает воссоздать картину жизни людей, обитавших здесь в доисторические времена.

Когда-то остров был частью суши и располагался неподалёку от нынешней Пилбары, всего в 60 километрах. Он представлял собой возвышенность, где жили племена первобытных людей. Однако около 6,5 тысяч лет назад, в результате повышения уровня моря, этот участок суши оказался изолирован и стал островом.

Такое развитие событий сыграло на руку учёным: изоляция позволила сохранить следы древней жизни практически в нетронутом виде. Особенно ценными оказались находки в пещере Буди, где были обнаружены остатки пищи, такие как фрагменты рыбы, моллюсков и черепах.

Также исследователи нашли орудия труда из кремнеземного известняка. Эти данные значительно обогащают представление о повседневной жизни, занятиях и рационе людей, живших на австралийской земле тысячи лет назад, пишет Кулик.

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