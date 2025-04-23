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Археологи нашли скелеты под британским университетом

Раскопки были проведены археологической организ...

pixabay

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При раскопках на территории Университета Глостершира в Великобритании археологи нашли старинную церковь и сотни захоронений, сообщает ТК Звезда со ссылкой на газета New York Post.

Раскопки были проведены археологической организацией Cotswold Archaeology по поручению руководства университета. Об этом открытии стало известно 11 апреля.

Обнаруженное разрушенное здание идентифицировано как церковь Святого Олдата, построенная в Средние века и разрушенная в середине 1650-х годов. Археологи обнаружили фундаменты из известняка и кирпича, а также около 83 склепов как на территории церкви, так и в месте, ранее служившем кладбищем.

В ходе раскопок было найдено 317 скелетов, большинство из которых, по мнению ученых, относятся к средневековому времени, а некоторые — к более поздним захоронениям. Примерно половина захоронений находится в склепах.

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