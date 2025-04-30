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Археологи нашли скелет 1500-летней монахини в цепях около Иерусалима

Археологи обнаружили редкое захоронение недалек...

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Археологи обнаружили редкое захоронение недалеко от Иерусалима: скелет женщины, чьё тело при жизни было оковано тяжёлыми металлическими цепями. Учёные предполагают, что это одна из первых известных христианских аскеток — отшельниц V века.

На ногах женщины было не менее десяти металлических колец, живот закрыт пластинами, руки обвивали 12–14 звеньев, а на шее найдено четыре кольца. Это может свидетельствовать о крайней форме аскетизма, практиковавшегося в раннем христианстве — полном отказе от мирских удовольствий ради духовного очищения.

Особое внимание археологов привлекло место захоронения: останки нашли прямо под алтарём разрушенной церкви. Это указывает на высокий статус женщины, возможно, происходившей из знатного рода и добровольно отказавшейся от богатства.

Находка также меняет взгляд на историю монашества: ранее считалось, что аскетизм в такой радикальной форме был характерен исключительно для мужчин, пишет techinsider.

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