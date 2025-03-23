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Археологи нашли сенсационное древнее захоронение в Судане

Археолог Алексей Крол из Музея антропологии МГУ...

фото: pxhere.com

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Археолог Алексей Крол из Музея антропологии МГУ рассказал о важной находке в Судане — в районе котловины Ониб были обнаружены древние захоронения, возраст которых оценивается в пять тысяч лет. В этих могилах, по словам учёного, погребён скот, принадлежавший кочевым племенам, населявшим Нубийскую пустыню.

Неожиданно найденные погребения уже стали научной сенсацией. Сейчас специалисты пытаются точно определить, какие именно животные были захоронены — предположительно, это коровы.

Особый интерес вызвали четыре могилы, над которыми древние люди выложили обработанные камни. Черепа животных были аккуратно уложены между двух горизонтальных плит, образующих нечто вроде ограды, при этом рога выступали на поверхность.

Крол отметил, что захоронения могли быть частью культового места. Археологи планируют заняться более детальным изучением этого пространства в следующем сезоне. Подобные обряды известны и в Египте, что позволяет предположить связь между культурами и даже рассуждать о возможных истоках древнеегипетской цивилизации.

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