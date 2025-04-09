Археологи нашли под Аравийской пустыней древнее сооружение
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Группа археологов использовала искусственный интеллект в исследовании древних сооружений, скрытых под песками Аравийской пустыни. Благодаря современным технологиям удалось изучить труднодоступные участки, где традиционные методы раскопок сопряжены с рисками из-за частых песчаных бурь и нестабильного ландшафта.
Команда объединила данные со спутников и алгоритмы ИИ, чтобы просканировать территорию площадью около 650 тысяч квадратных километров. Полученные 3D-модели помогли выявить новые археологические объекты и лучше представить их структуру.
Исследователи отметили, что хотели бы использовать эту методику и в тех зонах, где вероятность наличия памятников минимальна — это позволит эффективнее распределять ресурсы и сосредоточиться на более перспективных участках.
Теперь специалисты планируют применять возможности ИИ для изучения других неизведанных регионов, где пока ещё не проводились археологические исследования, пишет Кулик.
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