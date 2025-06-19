Археологи нашли древнее этрусское захоронение младенца с признаками снятия плоти

Итальянские археологи сделали необычную находку на севере страны во время раскопок на месте руин древнего храма. В одном из захоронений был обнаружен скелет младенца, на костях которого были характерные отметины, указывающие на то, что перед погребением с тела сняли мягкие ткани.

Скелет, по данным ученых, принадлежал младенцу мужского пола. Раскопки датированы VI-IV веками до нашей эры. Ребенок умер либо сразу после рождения, либо в последние недели беременности. Исследования не показали патологий или травм, несовместимых с жизнью. Однако следы снятия плоти с костей насторожили ученых.

Захоронение было найдено под остатками храма, посвященного этрусской богине Уни (аналогами которой являются Гера в греческой мифологии и Юнона в римской). Это наводит на мысль, что младенца могли принести в жертву, что является гипотезой исследователей. Достоверных доказательств человеческих жертвоприношений среди этрусков не было найдено, но существует вероятность, что ребенок стал жертвой перед строительством храма. Эту теорию поддерживает радиоуглеродный анализ останков. Статья опубликована в журнале Archaeological and Anthropological Sciences.

Источник: new-science.ru