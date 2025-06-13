Археологи исследуют древние следы и пытаются найти их создателя

Археологи нашли следы, напоминающие человеческие ступни, но с необычной особенностью — на них видны когти. Эта находка была сделана ещё в середине XIX века, и отпечатки ладоней с длинными когтями тогда произвели настоящий шок в обществе.

Теория эволюции Дарвина в то время только начинала набирать популярность, и многие воспринимали эти следы как нечто сверхъестественное. Некоторые даже предположили, что это следы дьявола.

Через 30 лет, в книге «По следам жизни на Земле», были обнаружены похожие следы, а также изображение существа, оставившего их. Это ещё больше привлекло внимание учёных.

Несколько столетий назад учёные не могли точно определить, кто оставил эти следы. Однако на сегодняшний день специалисты уверены, что это отпечатки древнего ящера, предшественника крокодилов и птиц, получившего название «зверь с ладонями». По мнению экспертов, следы были оставлены около 250 миллионов лет назад, задолго до появления динозавров.

Несмотря на новые данные, точный скелет этого существа до сих пор не найден, и учёные продолжают выдвигать разные гипотезы о его внешности и происхождении.

Источник: akpars.ru