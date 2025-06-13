Не у нас
· 16+ · Анастасия Котенкова

Археологи исследуют древние следы и пытаются найти их создателя

Тайна загадочных следов: учёные снова ищут их с...

Подписаться на Дзен.канал

Археологи нашли следы, напоминающие человеческие ступни, но с необычной особенностью — на них видны когти. Эта находка была сделана ещё в середине XIX века, и отпечатки ладоней с длинными когтями тогда произвели настоящий шок в обществе.

Теория эволюции Дарвина в то время только начинала набирать популярность, и многие воспринимали эти следы как нечто сверхъестественное. Некоторые даже предположили, что это следы дьявола.

Через 30 лет, в книге «По следам жизни на Земле», были обнаружены похожие следы, а также изображение существа, оставившего их. Это ещё больше привлекло внимание учёных.

Несколько столетий назад учёные не могли точно определить, кто оставил эти следы. Однако на сегодняшний день специалисты уверены, что это отпечатки древнего ящера, предшественника крокодилов и птиц, получившего название «зверь с ладонями». По мнению экспертов, следы были оставлены около 250 миллионов лет назад, задолго до появления динозавров.

Несмотря на новые данные, точный скелет этого существа до сих пор не найден, и учёные продолжают выдвигать разные гипотезы о его внешности и происхождении.

Источник: akpars.ru

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

2 часа назад

В Антарктиде открывают саркофаги с неизвестным черным материалом

Интересное в Казани

6 часов назад

Что убивает бизнес незаметно: три мысленных эксперимента, которые стоит пройти каждому предпринимателю

сэс ступино

Не у нас

день назад

Госдума разрабатывает закон о медицинском туризме

Интересное в Казани

3 дня назад

Как выбрать идеальный жилой комплекс? Четыре удивительные истории

штробление стен под трубы в Санкт-Петербурге

Не у нас

4 часа назад

Игроки в России сталкиваются с массовыми сбоями в онлайн-играх

Не у нас

2 часа назад

В США нашли капсулу времени с предупреждением о гибели мира

Лонгриды

день назад

Город с душой: как Иннополис отметил свой 10-летний юбилей

Новости Казани

день назад

На Горьковском шоссе образовалась пробка из-за ДТП

Новости Казани

день назад

Вахитовском суд в Казани освободит Роберта Мусина из-за болезни
Новости Казани
час назад

Казань готовится к главному Сабантую республики, который пройдет 21 июня

Казань готовится к главному Сабантую республики.

Не у нас

час назад

Учёные обнаружили связь между взрывами сверхновых и глобальным похолоданием

Интересное в Казани

6 часов назад

Что убивает бизнес незаметно: три мысленных эксперимента, которые стоит пройти каждому предпринимателю

Не у нас

час назад

Археологи исследуют древние следы и пытаются найти их создателя

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане снизились закупки комбайнов для сельхозпредприятий
Город с душой: как Иннополис отметил свой 10-ле...
Лонгриды
день назад

Город с душой: как Иннополис отметил свой 10-летний юбилей

Новости Татарстана

час назад

В Казани проходит Всероссийский генеалогический форум «Терра.Татарстан»

Новости Татарстана

2 часа назад

Кто не может выйти на работу раньше отпуска в Татарстане

Не у нас

2 часа назад

В США нашли капсулу времени с предупреждением о гибели мира
Погиб второй юный пассажир легковушки, пострада...
Новости Татарстана
2 дня назад

Погиб второй юный пассажир легковушки, пострадавший в ДТП в Татарстане