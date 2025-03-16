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Японские ученые создали уникальную биогибридную руку с человеческими мышцами

Учёные Токийского университета разработали уник...

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Учёные Токийского университета разработали уникальную биогибридную руку, работающую на выращенных в лаборатории человеческих мышцах. Об этом сообщает *Science*.

Длина устройства составляет 18 сантиметров. Оно способно двигать всеми пальцами, захватывать предметы и выполнять простые жесты. Специалисты вырастили тонкие мышечные волокна из клеток человека и собрали их в пучки, прикрепив к 3D-печатному каркасу с подвижными суставами.

Движение пальцев обеспечивают электрические импульсы, заставляющие мышцы сокращаться. Однако искусственные волокна быстро устают — спустя 10 минут работы им требуется около часа на восстановление в питательной среде.

Одна из главных проблем таких разработок — слабость мышечной ткани и её склонность к отмиранию из-за нехватки кислорода. Японские специалисты частично решили этот вопрос, используя тонкие волокна. Пока что рука функционирует только в воде, но учёные продолжают работать над усовершенствованием технологии.

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