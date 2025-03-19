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· 16+ · Екатерина Елисеева

Японские ученые близки к раскрытию секрета вечной молодости

Специалисты Университета Осаки сделали важное о...

pixabay.com

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Специалисты Университета Осаки сделали важное открытие в исследовании старения и омоложения клеток. Они установили, что белок AP2A1 играет ключевую роль в этом процессе: он ускоряет старение молодых клеток, но его удаление из старых клеток способствует их восстановлению.

С возрастом в организме накапливаются сенесцентные клетки, которые утрачивают способность к делению и выделяют вещества, вызывающие воспаление. Это провоцирует развитие возрастных заболеваний, включая артрит и болезнь Альцгеймера. Учёные обнаружили, что AP2A1 поддерживает их структуру, а снижение его уровня способствует уменьшению размеров этих клеток и возобновлению их деления, что фактически ведёт к их омоложению.

По словам Екатерины Сурковой, главы научных коммуникаций российского медико-генетического центра, это открытие представляет большой интерес для медицины, хотя окончательное решение проблемы старения пока не найдено. Она также отметила, что, несмотря на перспективность, исследования пока проводились только в лабораторных условиях, однако их результаты могут стать основой для разработки новых препаратов.

При этом учёные призывают к осторожности. Некоторые специалисты указывают, что сенесцентные клетки выполняют важную функцию защиты от развития опухолей, а влияние AP2A1 на организм в целом ещё предстоит изучить. Открытие японских исследователей открывает новые горизонты в борьбе со старением, но говорить о создании лекарства от старости пока преждевременно.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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