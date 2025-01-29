AP: в Калифорнии сняли на видео «вечеринку» суперстаи из 1500 дельфинов
Капитан Эван Бродски из Monterey Bay Whale Watch с помощью дрона зафиксировал необычное явление — более 1500 серых дельфинов собрались в заливе Кармел у берегов Калифорнии. Об этом сообщает Associated Press. Видео можно посмотреть в группе most|Татарстан.
Эти морские млекопитающие достигают четырех метров в длину и весят до 500 килограммов. Их кожу покрывают характерные белые шрамы, которые появляются из-за столкновений с сородичами или добычей.
Серые дельфины предпочитают глубокие воды и редко образуют такие крупные «суперстаи». В этот раз их скопление растянулось на несколько миль.
Морской биолог Колин Тэлти рассказала, что дельфины активно выпрыгивали из воды, хлопали хвостами и подплывали к лодке, создавая впечатление веселого праздника.
Запустив дрон, ученые поняли, что масштаб явления гораздо больше, чем казалось с борта судна. Чтобы не нарушить естественное поведение животных, исследователи старались наблюдать за ними осторожно, избегая резких движений.
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