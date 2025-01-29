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AP: в Калифорнии сняли на видео «вечеринку» суперстаи из 1500 дельфинов

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Капитан Эван Бродски из Monterey Bay Whale Watch с помощью дрона зафиксировал необычное явление — более 1500 серых дельфинов собрались в заливе Кармел у берегов Калифорнии. Об этом сообщает Associated Press. Видео можно посмотреть в группе most|Татарстан.

Эти морские млекопитающие достигают четырех метров в длину и весят до 500 килограммов. Их кожу покрывают характерные белые шрамы, которые появляются из-за столкновений с сородичами или добычей.

Серые дельфины предпочитают глубокие воды и редко образуют такие крупные «суперстаи». В этот раз их скопление растянулось на несколько миль.

Морской биолог Колин Тэлти рассказала, что дельфины активно выпрыгивали из воды, хлопали хвостами и подплывали к лодке, создавая впечатление веселого праздника.

Запустив дрон, ученые поняли, что масштаб явления гораздо больше, чем казалось с борта судна. Чтобы не нарушить естественное поведение животных, исследователи старались наблюдать за ними осторожно, избегая резких движений.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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