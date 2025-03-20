Androidauthority.com: YouTube резко замедлился по всему миру

В последние дни пользователи YouTube жалуются на значительное ухудшение качества видео. Контент по умолчанию воспроизводится в низком разрешении — 144p или 360p — даже при стабильном интернете. При попытке вручную выбрать 1080p или выше видео начинает бесконечно загружаться, что делает просмотр затруднительным.

Как отмечают пользователи Reddit, сбой сильнее всего затронул владельцев iOS-устройств, компьютеров и смарт-ТВ. В то же время на Android-устройствах подобных проблем не наблюдается.

Один из пользователей платформы рассказал, что, несмотря на возможность его интернет-соединения поддерживать 720p, видео не поднимается выше 144p, из-за чего смотреть его невозможно.

В YouTube подтвердили, что в работе сервиса действительно есть сбои, и сообщили, что специалисты уже занимаются их устранением. В службе поддержки заверили, что как только появится новая информация, они сразу поделятся обновлениями.