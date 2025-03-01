«Яндекс» в 2025 году представит нейросеть, способную к сложным рассуждениям

Компания «Яндекс» работает над созданием нейросети, способной к сложным рассуждениям. Ожидается, что она будет представлена в 2025 году, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу компании и инсайдеров.

По данным аналитиков, на разработку может уйти не менее 10 миллиардов рублей. В «Яндексе» подтвердили, что тестируют возможность «рассуждений» в разных продуктах. Предполагается, что новая технология будет интегрирована в сервисы «Поиск с нейро» и «Алиса».

«Рассуждающие» ИИ способны выстраивать длинные логические цепочки, проверять свои выводы и находить ошибки. Такие модели уже существуют на международном рынке, но в России пока не представлены. По прогнозам экспертов, в 2025 году подобные технологии появятся у многих крупных компаний.

Эксперты расходятся во мнениях о стоимости разработки. По оценке Наталии Лисицыной из WMT Group, на первую версию «Яндексу» может понадобиться от 500 миллионов до 1 миллиарда рублей, но для полноценного «рассуждающего» ИИ потребуются годы доработок. Однако сооснователь Just AI Кирилл Петров отметил, что создание такой модели технически возможно за короткое время, ссылаясь на недавнее исследование Стэнфорда и Вашингтонского университета.